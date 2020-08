Lecce, Garzya: “In Serie A serviva altro. Spero che Liverani sia ancora motivato”

Luigi Garzya, ex difensore tra le altre di Lecce e Bari, commenta le ultime vicende calcistiche dei salentini ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Garzya in merito all’ultima stagione del Lecce: “Tutti i calciatori attualmente sotto contratto con il club hanno fatto dignitosamente la propria parte in massima serie, tant’è che la retrocessione è giunta solo in extremis, ma hanno commesso più di un errore. Sono atleti di buona caratura per la Serie B, che alcuni di loro hanno vinto. Tra i cadetti, quindi, potrebbero far parte di una squadra che dovrà puntare in alto. In Serie A sarebbe servito un centrale più veloce rispetto a Lucioni e Rossettini”.

CORVINO E LIVERANI – “Corvino è navigato e saprà muoversi bene per assicurare i giusti ritocchi. Liverani che sia preparato come tecnico è indiscutibile. Mi auguro sia rimasto al Lecce con le motivazioni giuste e non perché non sia passato nessuno dei treni dei quali si è vociferato a lungo”.