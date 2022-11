Lecce, Hjulmand: “Ultime decisioni arbitrali penalizzanti. Sogno il Mondiale”

Morten Hjulmand , centrocampista e capitano del Lecce , ha parlato così in conferenza stampa del momento dei giallorossi soffermandosi sulle difficoltà della Serie A, della necessità di trovare più spesso la via del gol. Nelle parole del giocatore, anche un passaggio in chiave Mondiale con il sogno di prendere parte con la sua Danimarca a Qatar 2022.

LECCE - "Tiriamo poco in porta e di questo ne stiamo parlando anche tra di noi, ci lavoriamo in settimana. C'è da dire anche che in Serie A non è semplice fare tanti gol, ma è chiaro che nelle prime gare abbiamo fatto meglio negli ultimi trenta metri", ha deteto Hjulmand. "Torneremo a farlo, anche perché abbiamo anche esterni forti e veloci, con gol nelle gambe. Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime giornate quanto avvenuto nelle ultime partite però non riesco a spiegarlo". Sulle ultime gare dei salentini: "Episodi arbitrali? Io con gli arbitri ci parlo, non ho problemi. Nelle ultime settimane, però, ci sono state scelte che ci hanno penalizzato. Penso comunque soltanto a giocare. Vogliamo chiudere al meglio questa fase del campionato per lavorare bene e duramente durante la sosta".