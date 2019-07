Lecce, Lapadula: “Qui per riscattarmi”

Nuova avventura per Gianluca Lapadula, che dopo alcune stagioni deludenti è pronto a rimettersi in gioco a Lecce. L’attaccante, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto un bilancio di questi primi giorni di ritiro con i salentini.

ENTUSIASMO – C’è un grande entusiasmo e stiamo lavorando bene. I compagni mi stanno dando una mano ad integrarmi nel gruppo. Qua la piazza è calda e spero di inserirmi al meglio”.

LIVERANI – “Il mister lo conosco da appena due/tre giorni e si vede che è preparato. Adesso avrò modo di conoscerlo meglio. Si percepisce l’unità del gruppo e questo fa la differenza”.

STAGIONE – “Dopo due anni che non ho giocato ai miei livelli, sono qui per riscattarmi. Fisicamente sto bene e ringrazio il presidente per avermi dato fiducia. Ho molta voglia, mi trovo in una società con una tifoseria molto calda. Sono stato accolto al meglio e avevo bisogno anche di questo”.