Lecce, Lapadula si presenta: “Avevo bisogno di questo entusiasmo. Al Genoa non mi volevano neppure in cartolina…”

Calore ed entusiasmo a Lecce con due promozioni consecutive e 11 mila abbonamenti già venduti. Il clima perfetto per Gianluca Lapadula, nuovo attaccante del club salentino, che quest’oggi è stato presentato alla stampa.

L’ex anche del Milan è pronto per rimettersi in gioco e diventare fondamentale per la sua nuova squadra: “Lecce è l’ambiente ideale per cercare il riscatto dopo due annate difficili”, ha detto l’attaccante che ha parlato anche della recente esperienza in Liguria: “In rossoblú sono stati mesi difficili, ho trascorso due stagioni alle prese con infortuni che non mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Al Genoa ho subito qualche delusione. Non mi volevano vedere nemmeno in cartolina. Solo al Milan sono stato davvero bene fisicamente. Arrivo in giallorosso forte di un finale di stagione positivo con il Genoa, quando sono riuscito a trovare spazio e a impegnarmi nella lotta-salvezza. So cosa significa stare nelle zone calde della classifica, sono pronto ad aiutare il Lecce”.

IMPATTO – “Primo impatto con la città? Me ne hanno parlato tutti benissimo da anni vengo in vacanza in Puglia e ho chiamato tanti amici che mi hanno informato su tutto quello che c’era da sapere. Da quando sono arrivato qui, ancora non sono riuscito a pagare un caffè… avevo bisogno di sentire questo entusiasmo”. “Ruolo? Prima o seconda punta, cambia poco. Ho fatto anche il trequartista nel 4-3-1-2. Conosco bene Falco e La Mantia, mi piacciono molto. Grandi giocatori, conoscono bene i movimenti. Mi sento di dire che l’aiuto di Lapadula in questo momento è basato su grandissima motivazione. Il mister? Ho conosciuto Liverani in aeroporto a Roma. Me ne hanno parlato benissimo tutti, c’è grande carisma e idee di gioco. È un grande allenatore”.