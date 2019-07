Lecce, Liverani: “Fatto qualcosa di straordinario. Sarà una Serie A in salita. L’obiettivo è…”

La stagione è ricominciata. Oggi anche quella del Lecce. Sette anni dopo i giallorossi sono di nuovo in Serie A. Tutto è pronto per il ritiro di Santa Cristina in vista del campionato. La squadra di mister Fabio Liverani vuole prepararsi al meglio, per iniziare a costruire la salvezza. Intervenuto in conferenza stampa prima di iniziare le fatiche pre stagionali, il tecnico ha parlato degli obiettivi della squadra e di mercato.

SI PARTE – “E’ un po’ come quando nasce un bambino, tutto inizia da qui. Ora spetta a noi fare gruppo, costruire l’alchimia giusta per fare bene. Dobbiamo andare oltre la tattica, come abbiamo fatto nelle recenti annate. Sarà una Serie A in salita, ma dopo così tanti anni di astinenza sarà bellissima. Veniamo da anni straordinari, ma serve restare umili”. “Mi sento molto cresciuto, ho fatto esperienza. Nelle ultime due stagioni abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma sappiamo che la sfida più difficile è quella che arriva dopo. Io sono pronto, l’obiettivo è restare attaccati il più possibile alle quattro o cinque squadre che si giocheranno la salvezza”.

MERCATO – E per rimanere nella massima serie occorrerrà una rosa all’altezza e dunque un mercato di livello: “Insieme alla società lavoriamo per trovare i rinforzi giusti. Non è semplice avere tutti all’inizio della preparazione, ma sappiamo che mancano delle pedine per rinforzare la rosa e ci stiamo lavorando. Mancano tre o quattro volti nuovi, però siamo a buon punto”. Sull’arrivo di Lapadula: “Può giocare ovunque in attacco”. E su quello possibile di Yilmaz: “Faccio fatica a parlare di calciatori non nostri, Burak non lo è. E’ una grande occasione, sarà ben accetto se arriverà. Non possiamo, però, avere solo un’idea: se non dovesse andare in porto, ci sono alternative”.

MIHAJLOVIC – Un pensiero anche al collega: “Per me è un tasto dolente, non mi piace esporre in pubblico i pensieri personali. Oltre che un compagno, Sinisa è un amico e sono in difficoltà a parlare di queste cose. Conosco l’uomo, vincerà lui e lo farà anche per i suoi figli. Gli auguro il meglio”.