Lecce, Liverani: “K.o fa male ma comunque sia la salvezza è possibilissima”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha commentato la sconfitta casalinga dei suoi uomini contro la Sampdoria, soffermandosi in particolare sulla prestazione e il cammino da qui alla fine. Queste le sue parole: “C’è delusione, è normale e il k.o. fa male. Perdiamo una partita perché abbiamo commesso due errori e loro uno. C’è delusione e rammarico, non ho visto grande differenza in campo fra le squadre. Comunque sia la salvezza è possibilissima, ma c’è da ripartire velocemente. Siamo ad un punto dal quartultimo posto, il tempo e le distanze non sono abissali ma bisogna iniziare a fare i punti. Questi errori li stiamo pagando a caro prezzo, oggi abbiamo perso una partita per colpa di due errori evitabilissimi, di attenzione e serenità. Questo mi dispiace, se perdi come con Milan e Juve le sconfitte le digerisci, così no”.