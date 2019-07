Lecce, Liverani non si nasconde: “Yilmaz? Ci interessa. Lo sforzo maggiore si farà in quel ruolo…”

Il Lecce delle sorprese vuole stupire anche in Serie A, magari con una salvezza tranquilla. Per farlo, servirà una bella difesa ma anche un buon attacco. Ecco perché, come ammesso dallo stesso allenatore Fabio Liverani, i rinforzi del mercato saranno nel reparto avanzato.

Intervistato da Sky Sport, il mister leccese ha parlato apertamente del grande obiettivo di mercato: Burak Yilmaz, attaccante esperto classe 1985 in forza al Besiktas. “Conosciamo le potenzialità dell’organico che stiamo costruendo e siamo consapevoli che per completarlo ci serva un attaccante capace di segnare in questa categoria”. E nello specifico: “Yilmaz? Ci interessa, è un’idea. Al momento è in ballottaggio con un altro calciatore. Di certo c’è che lo sforzo maggiore abbiamo deciso di farlo per quel ruolo. Tenteremo di colmare il gap con le altre tramite organizzazione e gioco, tuttavia per finalizzare servono profili di un certo tipo”.