Lecce, Mancosu controcorrente: “Mi avete fatto vivere la retrocessione più bella della mia vita”

“Il tutto si riduce al risultato? Al bianco o al nero? Al giorno o alla notte? All’inferno o alla gloria? No, per me no”. Inizia così la riflessione social da applausi di Marco Mancosu. Il trequartista del Lecce ha voluto scrivere su Instagram alcune parole in riferimento all’annata vissuta, tra calcio ed extra campo, e conclusa poi con la retrocessione in Serie B per i giallorossi. Un messaggio importante che mostra i grandi valori del classe 1988.



Mancosu: “Mi avete fatto vivere la retrocessione più bella della mia vita”

“Il tutto si riduce al risultato? Al bianco o al nero? Al giorno o alla notte? All’inferno o alla gloria? No, per me no. Per me non sarà mai così. Non voglio essere quel tipo di persona. Non sarò mai schiavo del risultato finale. MAI”, ha scritto Mancosu all’inizio del suo post social su Instagram. “Sarò sempre schiavo di un attitudine, di una passione, dell’essere professionista ogni giorno della mia vita, del migliorarmi sempre, dello sbagliare cento volte e riprovare altre cento, del prendermi responsabilità nonostante a volte siano più grandi di me! Cosa è meglio, rischiare ogni tanto un 4 in pagella per averci provato e aver sbagliato o non provarci affatto e non sbagliare? Nessun dubbio su questo! Grazie a tutti, società, mister, tifosi e compagni di squadra, è stato un anno e soprattutto un viaggio meraviglioso e se retrocessione doveva essere, mi avete fatto vivere la retrocessione più bella della mia vita. Orgoglioso di tutti voi”.