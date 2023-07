Lecce-Padova, orario e dove vederla in tv

La squadra di mister D'Aversa, arrivato al posto di Baroni, se la vedrà contro il club di Serie C. La squadra giallorossa, come si legge sul sito, è stata impegnata ieri al mattino dopo una parte dedicata all’allenamento atletico in una sessione di lavoro tattico. Mentre al pomeriggio è stato tempo esercitazioni tecniche ed una serie di partitelle a campo ridotto cinque contro cinque sotto lo sguardo attento anche del presidente Saverio Sticchi Damiani, del vicepresidente Corrado Liguori e del direttore generale dell'area legale/organizzativa Giuseppe Mercadante.