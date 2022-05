Lecce, Sticchi Damiani: “Ecco il segreto della nostra Serie A. Su Baroni…”

Grande gioia per il patron dopo la promozione diretta nel massimo campionato italiano

I salentini hanno mostrato una grande continuità di rendimento in questa stagione arrivando alla meritata conquista del massimo torneo italiano. "Penso sia stato un risultato straordinario perché la squadra, pur avendo le giuste ambizioni, era stata costruita con tanti giovani, comunque di proprietà per una politica societaria precisa, e qualche certezza per questo campionato", ha detto Sticchi Damiani. "Ci siamo misurati con un torneo durissimo, il più duro degli ultimi anni, formato da tante compagini super attrezzate: essere arrivati davanti a tutti è un risultato davvero clamoroso. La differenza credo poi l'abbia fatta il legame con il territorio da parte tutti, i soci sono tutti del posto, e anche i responsabili dell'area tecnica Trinchera e Corvino sono salentini, mentre Baroni ha indossato la maglia del Lecce per tanti anni da calciatore. Ci sono stati organizzazione e progetti studiati a tavolino, ma l'identità territoriale, in un calcio sempre più fatto da contaminazioni straniere, ha fatto la differenza".