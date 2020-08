Lecce, Sticchi Damiani: “Retrocessione dolorosa ma ripartiremo. Non è un anno perso, onore ai giocatori…”

Una prova d’orgoglio e coraggio non è bastata la Lecce per vincere contro il Parma e soprattutto per salvarsi dalla retrocessione. Il Genoa, che già partiva con un punto di vantaggio, ha vinto contro il Verona e ha ottenuto la permanenza nella massima serie ai danni proprio dei salentini. Attraverso il sito ufficiale del club, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha voluto commentare questa annata particolare e l’addio al massimo campionato.

Sticchi Damiani: “Onore alla squadra. Retrocessione dolorosa ma…”

“Sembra strano dopo questa retrocessione, ma voglio lo stesso ringraziare la gente e i nostri tifosi incredibili: sono sempre stati con noi, il lockdown non gli ha impedito di stare con noi. Sono stati la cosa più bella di questa Serie A, sono la settima tifoseria d’Italia e il Paese intero ne ha tratto benefici”, ha esordito Sticchi Damiani ai microfoni dei media ufficiali giallorosso. “Voglio ringraziare tutta la proprietà, soci, dirigenti, mister e staff. Sono stato con loro nello spogliatoio, li ho visti distrutti e li ho ringraziati uno a uno. Chi suda e onora la maglia, merita di essere ricordato. E loro lo hanno fatto, ve lo assicuro. Abbiamo giocato con dignità e orgoglio, e sottolineo orgoglio perché nessuno ci ha mai regalato nulla. Abbiamo fatto una bella figura, abbiamo fatto conoscere il Lecce e i suoi valori, in maniera trasparente e onesta”.

E anocra, tra passato e futuro: “Forse siamo stati un po’ spregiudicati, ma questa è l’essenza dello sport. Non è un anno perso, anzi. Abbiamo valorizzato al massimo il nostro patrimonio tecnico, abbiamo fatto un restyling dello stadio e ha esordito un altro giovane come Monterisi. Questa Serie A ci ha unito ancor di più con la nostra gente. A nome di tutta la proprietà prometto che si ripartirà con un progetto serio, solido e volto a continuare a costruire qualcosa d’importante. Siamo nel pieno del nostro progetto, non molleremo niente fin quando la gente ci dimostrerà affetto. È una retrocessione dolorosa, ma ripartiremo”.