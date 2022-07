Lecce, teste di maiale mozzate recapitate al presidente Sticchi Damiani

A riportare la notizia è stato il Corriere del Mezzogiorno a cui hanno poi fatto eco altri media. Il numero della squadra salentina, fresco di promozione col suo club in Serie A, non si sarebbe mai aspettato un tale gesto che ha creato paura ma anche molto stupore.

Le inquietanti scoperte sono state effettuate nelle scorse ore da polizia e carabinieri. Gli investigatori hanno avviato ora la indagini per capire se il movente del gesto possa essere legato alle sue attività professionali o al suo ruolo di numero uno del Lecce. Sticchi Damiani non è l'unico presidente a subire certe cose. In passato erano già capitati, purtroppo, fatti simili con tanto di proiettili in una busta, per esempio, al numero uno della Sampdoria Ferrero.