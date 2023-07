Lecco, Di Nunno: “In Italia chi ha più forza vince. La B la voglio e faremo ricorsi”

La delusione del Lecco attraverso le parole di Paolo Di Nunno, amministratore delegato della squadra lombarda che, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha espresso tutto il suo disappunto in merito alla sentenza del Coni in favore del Perugia che ha tolto la B alla squadra di Lepore: "Siamo in Italia, un paese dove succede di tutto e dove chi ha più forza vince. Ma io la forza ho dimostrato di averla in campo, io la Serie B l'ho conquistata li, e voglio vedere chi adesso mi dice che questo torneo non posso farlo: come si può fare una cosa del genere? Questo ci complica anche il mercato, noi ricorreremo in tutti i gradi di giudizio, ma il TAR è fissato al 2 agosto, viene difficile anche contrattualizzare altri calciatori.