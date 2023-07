Lecco, i tifosi protestano: “Ci avete rotto i… Lecco merita rispetto”

I tifosi si sono incontrati in centro città per protestare contro le istituzioni calcistiche italiane che hanno condannato la squadra alla Serie C. Le parole

Il Lecco non giocherà in Serie B il prossimo anno. Almeno per ora visto che ci sono ricorsi dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha deciso per l'ammissione del Perugia. La notizia ha sconvolto tutti, in particolare club e tifosi interessati, che si sono visti strappare una promozione meritata sul campo. E la risposta non è tardata ad arrivare. Secondo Leccochannelnews, i sostenitori hanno organizzato una vera e propria protesta nel centro città di Lecco nella serata di lunedì 19. A far scalpore è anche lo striscione che cita: "Ci avete rotto i..., Lecco merita rispetto". A ciò senno succeduti cori ed insulti verso le istituzioni calcistiche italiane.