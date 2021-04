Leeds, Radrizzani: “Bielsa e Guardiola ispirano per idee di calcio. Conte e Mourinho mi colpiscono per…”

Il presidente del Leeds United Andrea Radrizzani è stato invitato a parlare nella conferenza del master MIP della UEFA per ex calciatori sul tema dello Sport Business. Il numero uno del club inglese si è soffermato sia sulla sua società sia su alcune preferenze e modelli di ispirazione per quanto riguarda il calcio giocato.

A tutto Radrizzani: dal Leeds a Mourinho

“Quando sono arrivato ho trovato un club che era in crisi ‘spiritualmente’, passivo e che era relegato in Championship da diversi anni e non riuscivano a vedere la luce”, ha detto Radrizzani. “La prima cosa che ho voluto fare è stato impostare i valori del club e che ci avrebbero guidato nel lavoro di tutti i giorni, che sono ambizione, orgoglio, famiglia, lavoro dure e innovazione. Abbiamo iniziato a dimostrare questa strategia investendo nello stadio, per lanciare un messaggio ai tifosi, a chi fa parte del club. Dando questo messaggio forte, abbiamo aiutato la visione a diventare vera con il tempo. Questa nuova cultura è stata abbracciata dal mister Marcelo Bielsa e dal capitano del Club e da tutti i giocatori”.

Proprio sul mister e sui modelli che hanno fatto da ispirazione: “Non c’è un leader che mi ha ispirato particolarmente: ne ho più di uno. Riguardo strettamente il campo, ci sono Bielsa e Guardiola, che ispirano tramite le loro idee di calcio, ma devo dire che anche la leadership di Mourinho o quella di Conte perché mi piace il loro modo di ispirare restando sempre concentrati sui loro obiettivi. Mi è piaciuto molto anche il lavoro fatto da David Dein e Arsene Wenger con l’Arsenal degli invincibili. Un altro che mi ha ispirato è Bill Gates in termini di quello che si può fare con il proprio business per avere un impatto sociale”.