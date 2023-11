35 giovani calciatori della Serie C in Nazionale. Un club ne perde 13

La Juventus Ng vedrà impegnati ben 13 calciatori del suo vivaio con le Nazionali Under 19, Under 20 e Under 21 dell’Italia, con la prima squadra della Turchia e con le giovanili di Belgio, Bosnia, Olanda, Romania, Slovacchia e Svezia. L’Atalanta Under 23 avrà cinque atleti convocati con le giovanili di Italia e Norvegia.

Atalanta: Alwande Roaldsoy (Under 21 Norvegia), Regonesi Iacopo (Italia Under 20), Giovanni Bonfanti (Italia Under 20), Marco Palestra (Italia Under 19), Leonardo Mendicino (Italia Under 18)

Juventus NG: Lorenzo Anghele' (Italia Under 19), Andrei Florea (Romania Under 19), Luis Hasa (Italia Under20), Dean Huijsen (Olanda Under 19), Samuel Germain Mbangula Tshifunda (Belgio Under 19), Traik Muharemovic (Bosnia Under 21), Joseph Nonge Boende (Belgio Under 19), Alessio Vacca (Italia Under 19), Diego Ripani (Italia Under 19), Jonas Rouhi (Svezia Under 21), Riccardo Turicchia (Italia Under 21), Jakub Vnarcik (Slovacchia Under 21), Kenan Yildiz (Turchia)