A Cabianca risponde Saporetti: il Trento in 10 pareggia con la Luparense

Ancora una partita amichevole per il Trento che va vista come tappa di avvicinamento per l'inizio degli impegni ufficiali in campionato e Coppa Italia. Oggi la squadra di mister Lorenzo D'Anna ha affrontato allo stadio “Briamasco” la Luparense compagine che milita in Serie D. Test che si è messo subito in salita per i trentini sorpresi al 10' dal gol della squadra ospite realizzato da Cabianca con un preciso diagonale rasoterra dalla destra. Il Trento ha cercato di reagire subito non trovando nella prima frazione di gara il pareggio. Nella ripresa giocata sotto una pioggia battente, la squadra gialloblu' dopo un lungo forcing ha trovato il pari. E' stato Simone Saporetti che al 76' da due passi ha ribadito in rete la respinta corta del portiere avversario. Tap in preciso del numero 7, che insacca con l’esterno sinistro. Da rilevare che la formazione di casa si trovava in inferiorità numerica a causa dell’assurda espulsione comminata a Ferri dall'incerto arbitro della gara. Alla fine un pareggio che non soddisfa pienamente il Trento anche se ci può stare in questa fase della stagione dove le gambe non girano sempre bene.