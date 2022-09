A Trainotti risponde Paganini: Triestina in 10 pareggia a Trento

Non arriva la vittoria del Trento che al “Briamasco” è stato fermato dalla Triestina. Un pareggio per 1-1 maturato nella ripresa che accontenta più gli alabardati che hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Gori al 56'. Al gol di Trainotti al 60’ ha risposto Paganini otto minuti dopo anticipando un disattento Garcia Tena con un grande stacco di testa. Paradossalmente la Triestina in 10 uomini ha fatto anche meglio dei padroni di casa e in diversi azioni di contropiede ha sfiorato il vantaggio la squadra di mister Bonatti. Trento con poche idee a centrocampo, attaccanti isolati e mai serviti adeguatamente e con il solito errore difensivo che è costato caro anche oggi. Ai gialloblù è mancato il coraggio, la spinta sulle fasce e la cattiveria agonistica che invece gli ospiti hanno messo in mostra almeno per tutto il secondo tempo. Padroni di casa apparsi svogliati e con una manovra lenta e prevedibile. La svolta voluta dalla dirigenza trentina non arriva ancora e la classifica si fa sempre più preoccupante per la squadra di mister Lorenzo D’Anna, un allenatore abbastanza confuso che non riesce neanche con i cambi a dare la scossa alla squadra. Prossimo impegno per il Trento domenica 2 ottobre al “Dal Molin” contro l’Arzignano Valchiampo.