Albinoleffe-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 14:30 per la sfida di Serie C. Albinoleffe e Trento si daranno battaglia per il match di campionato.

Albinoleffe-Trento si sfideranno oggi, domenica 16 aprile 2023, alle ore 14:30 per la 37esima giornata di campionato. I gialloblù saranno di scena a Zanica contro i padroni di casa per una sfida che si annuncia molto interessante.

Albinoleffe-Trento, le ultime L’AlbinoLeffe è diciottesimo in graduatoria a quota 38 punti per effetto di 9 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte con uno score di 42 reti realizzate e 52 al passivo. Il Trento è attualmente qundicesimo in classifica, in coabitazione con il Mantova (alle spalle dei gialloblù per gli scontri diretti), con 42 punti conquistati.

I padroni di casa si affideranno probabilimente a Cocco e Manconi in attacco.

Indisponibili, per gli ospiti, lo squalificato Šipoš e gli infortunati Fabbri, Terrani, Osuji e Cazzaro. In avanti nella squadra di Tedino ci saranno Carletti e Petrovic con Pasquato alle loro spalle.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — AlbinoLeffe-Trento sarà trasmessa in diretta streaming integrale su DAZN (servizio a pagamento) ed Eleven Sports (servizio a pagamento) all’indirizzo www.elevensports.it, con il commento di Jacopo Chiodo.

A dirigere la sfida di oggi, domenica 16 aprile 2023 alle ore 14:30 sarà Dario Madonia, appartenente alla sezione di Palermo, alla sua terza stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto complessivamente 32 gare di campionato, 2 di Coppa Italia di serie C, 22 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”. Gli assistenti saranno Davide Stringini e Andrea Zezza, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Avezzano e Ostia Lido, con Mauro Stabile – della sezione di Padova – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi; Saltarelli, Milesi, Borghini, Rosso; Petrungaro, Brentan, Genevier, Doumbia; Cocco, Manconi. Allenatore: Claudio Foscarini

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Gracia, Vitturini; Di Cosmo, Suciu, Damian; Pasquato; Petrovic, Carletti. Allenatore: Bruno Tedino