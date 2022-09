Albinoleffe-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 17:30 per la quarta giornata di Serie C.

Redazione ITASportPress

Albinoleffe-Vicenza si giocherà questa sera, sabato 17 settembre 2022 alle ore 17:30 per la quarta giornata di Serie C. Grande attesa per la sfida tra gli uomini di mister Biava e quelli del tecnico Baldini.

Albinoleffe-Vicenza, le ultime

I padroni di casa dell’Albinoleffe non hanno cominciato con il piede giusto la propria stagione. La formazione di Biava ha fin qui raccolto un solo punto nelle prime tre uscite. Il pareggio è arrivato in casa della Pro Sesto, mentre le due sconfitte sono state contro la Feralpi Salò all’esordio e la Pergolettese nel turno infrasettimanale.

Vicenza che in graduatoria si trova a sei punti grazie alle vittorie ottenute contro la Pro Sesto e il Lecco fra le proprie mura amiche, mentre nell’unica trasferta fin qui disputata i veneti sono stati sconfitti da un’altra corazzata del girone, ovvero il Padova.

Probabili formazioni e dove vederla

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Ntube, Gelli, Milesi; Gusu Giorgione, Gelli, Milesi, Tomaselli; Cocco, Manconi. Allenatore: Biava

VICENZA (3-5-2): Confente; Ienardi, Padella, Bellich; Valietti, Jimenez, Cataldi, Greco, Dalmonte; Ferrari, Stoppa. Allenatore: Baldini