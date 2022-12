Allenatori, il più giovane del calcio professionistico nel mirino delle grandi

Allena in Serie C il tecnico più giovane del calcio professionistico italiano. Nato ad Alzano Lombardo il 30 gennaio 1989, Matteo Andreoletti guida la Pro Sesto che è protagonista nel girone A. La sconfitta di venerdì scorso contro il Vicenza ha fatto precipitare al quarto posto la sua squadra ma il campionato è ancora aperto. Il suo ingaggio è stato fortemente voluto dal direttore generale Matteo Fraschini, con il quale aveva lavorato al Seregno. Da calciatore ha fatto il portiere: cresciuto nell’Atalanta, ha poi giocato nel Lecco, nella Pro Patria e proprio nella Pro Sesto. Poi ha detto basta parate: meglio allenare. Andreoletti è un allenatore che richiama spesso i suoi calciatori in campo e la sua grinta si nota tanto da meritarsi subito una chance appena giovanissimo partendo dalla Serie D, a Seregno, Inveruno e, la scorsa stagione, alla Sanremese, con la quale ha disputato la finale playoff del girone A contro il Varese. Non è un integralista ed è passato dal 4-3-3 all’attuale 3-4-3. La società lo supporta e il suo più stretto collaboratore è il direttore sportivo Christian Botturi che, anch’egli al primo anno di esperienza alla Pro Sesto, ha avuto la capacità di ingaggiare calciatori che stanno garantendo un rendimento al di sopra di ogni aspettativa. Si dice che Andreoletti sia già nel mirino delle grandi di Serie A che lo seguono da tempo. C'è anche l'Empoli che ha messo gli occhi sul tecnico più giovane del calcio professionistico.