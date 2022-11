Altra frenata Trento: Zennaro fa felice la Feralpisalò

Terza sconfitta consecutiva del Trento che è stato battuto questo pomeriggio dalla Feralpisalò per 1-0. Allo stadio Turina ha deciso Zennaro al 73’. Sfortunata la squadra gialloblù nel primo tempo che ha colpito una traversa con Semprini di testa. Si è mosso meglio l’undici di Tedino nella prima frazione di gioco con la Feralpisalò che non riusciva a trovare gli spazi e faticava anche a manovrare. Poi come era accaduto in altre circostanze in questo campionato il Trento ha perso un po’ di certezze e ancora una volta il secondo tempo è stato fatale ai gialloblù che hanno fatto scena muta o quasi. Qualche tiro in porta, un paio timidi fuori. La squadra del primo tempo è come se non si fosse presentata. In difficoltà con la palla - tutte le caselle per il passaggio erano occupate - e senza palla. Poi è entrato Cernigoi che ha cambiato il match: dalla sinistra verso il centro ha fornito l’assist a Zennaro che ha beneficiato della solita disattenzione difensiva. Poi Cernigoi ha provocato l’espulsione di Vitturini. Tedino ha provato a cambiare uomini e assetto ma il risultato non è cambiato. Il Trento discreto nel primo tempo è sparito nella ripresa presentando i soliti problemi che ormai non si possono più sottovalutare. Ma serve un segnale perché la squadra è caduta in un baratro profondo e il tempo per recuperare in classifica si assottiglia. Giovedì 1 dicembre si torna già in campo per il turno infrasettimanale: alle ore 20 sarà sfida al Vicenza al “Briamasco”.