Ancona-Cesena, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera per il Monday Night di Serie C.

Redazione ITASportPress

Ancona-Cesena si gioca oggi, lunedì 20 marzo 2023 alle ore 20:30 per la 33esima giornata del campionato di Serie C Girone B. Appuntamento allo stadio Del Conero per la sfida rispettivamente tra la quinta e la terza in classifica.

Ancona-Cesena, le ultime I padronidi casa dell'Ancona vantano 53 punti in classifica e sono al quinto posto, frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte con 48 gol fatti e 32 reti subite. Per quanto riguarda gli ospiti, il Cesena è al terzo posto con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e sole 5 sconfitte.

I padroni di casa arrivano da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite mentre gli ospiti da un pari e un successo. Hanno, infatti, pareggiato 1-1 in trasferta contro il Gubbio ed hanno vinto in casa per 4-0 contro la Virtus Entella.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita Ancona-Cesena è in programma, come detto, oggi lunedì 20 marzo alle ore 20:30. La sfida, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C girone B, sarà visibile in diretta tv in chiaro e in streaming.

Ci saranno diverse modalità per seguire la gara odierna di Lega Pro. Per vedere la partita tra le due squadre in tv e in chiaro basterà sintonizzarsi sui canali Rai Sport, anche in HD. I programmi Rai sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su RaiPlay e relativa app.

Inoltre, sarà possibile seguire il match sulla piattaforma Eleven Sports. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Infine anche su DAZN con il canale di riferimento di Eleven Sports.

Di seguito anche le probabili formazioni del dettaglio:

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, Camigliano, Martina; Basso, Gatto, Paolucci; Lombardi, Spagnoli, Di Massimo. Allenatore: Gianluca Colavitto

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Silvestri, Ciofi, Prestia; Adamo, Brambilla, De Rose, Mercadante; Bumbu; S. Shpendi, Corazza. Allenatore: Domenico Toscano