Arzignano, ds Serafini: “Belcastro un obiettivo. Campionato livellato e per la salvezza…”

Mattia Serafini, direttore sportivo dell'Arzignano Valchiampo, è intervenuto ai microfoni di Itasportpress.it per parlare di mercato e del campionato di Serie C Girone A. "Sul mercato siamo vigili e cerchiamo un trequartista. Obiettivo Belcastro del Trento? Si è uno dei nomi che ho sul taccuino ma ancora non è nostro. Poi per il resto siamo messi bene e chi verrà sarà scelto compatibilmente con le nostre esigenze e con quelle dei nostri ragazzi. Il nostro obiettivo è la salvezza ma dobbiamo combattere per raggiungerlo. Siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio di anno. Il girone A è molto livellato e non esiste un risultato scontato in nessuna partita, c'è molta competitività. Le idee sono fondamentali per fare calcio in questa categoria ma conta anche il gruppo, la società, l'ambiente. Spendere non dà la certezza di ottenere l'obiettivo prefissato e in questo girone ci sono club che hanno investito e fatto un buon lavoro sul mercato come la Triestina ma non basta solo quello infatti le piazze che stanno in fondo alla classifica sono tutte importanti. La classifica è meglio guardarla a fine anno dopo aver fatto più punti possibili".