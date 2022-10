Arzignano-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

D'Anna si aspetta una grande prestazione dai suoi

Redazione ITASportPress

Siamo al primo ottobre ma per il Trento è già tempo di esami. La squadra gialloblù dopo il pareggio di sabato scorso contro la Triestina, si trova nei bassi fondi della classifica e domani va a caccia della seconda vittoria in campionato. Un successo che manca dal 10 settembre (in casa contro la Pro Vercelli). Domani pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 17.30) il Trento sarà di scena al “Tommaso Dal Molin” di Arzignano contro i padroni di casa, che in questo momento occupano la quinta posizione in classifica con uno score di 2 successi e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di regular season. Quattro, invece, sono i punti conquistati dai gialloblu di mister Lorenzo D’Anna in virtù di un successo, un pareggio (contro la Triestina) e tre sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City e Mantova). Il Trento recupera Galazzini e Carini ma mister D'Anna non avrà il fantasista Pasquato ancora alle prese con un malanno muscolare. Out anche Simonti e Cazzaro. Quella di domenica 2 ottobre sarà il primo confronto in ambito professionistico tra le due formazioni, che si sono invece affrontate per quattro volte in serie D, nelle stagioni 2018 - 2019 e 2020 - 2021.

Dichiarazioni Sono 21 i convocati di Lorenzo D'Anna che ha presentato il match così:“La settimana è stata positiva: la squadra si è ben allenata e, a parte qualche acciacco, il gruppo è in buona forma. Abbiamo recuperato Galazzini e Carini, che saranno dunque a disposizione. Andiamo ad Arzignano con la volontà di dare continuità alla prestazione e al risultato di sabato scorso, consapevoli che affronteremo un’avversaria che sta andando forte e, infatti, non a caso, ha già conquistato 9 punti. Cosa dovremo fare? Il Trento dovrà essere il Trento. Continuare ad essere propositivi in fase di possesso e più attenti quando si tratta di difendere, perché sino a questo momento abbiamo pagato a caro prezzo la prima disattenzione. Abbiamo lavorato molto in questo senso: abbiamo sempre segnato, si tratta adesso di subire meno”. Il tecnico dell'Arzignano Giuseppe Bianchini ha avvisato i suoi della pericolosità degli avversari: "Affronteremo una squadra in salute e piena di giocatori di qualità con un organico da prime posizioni in classifica. Sarà un match impegnativo e dovremo stare attenti ai minimi particolari e cercare di tenere alta l’intensità e il ritmo. Il Trento è una squadra pericolosa e può far male in qualsiasi momento della gara".

I convocati per il Trento

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Carini (1990); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Belcastro (1991); Cittadino (1994); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Ianesi (2002); Saporetti (1998).

PROBABILI FORMAZIONI

ARZIGNANO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Bonetto, Gemignani; Casini, Barba, Antoniazzi; Cester; Grandolfo, Parigi. Allenatore: Giuseppe Bianchini

TRENTO (4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Carini, Ferri, Fabbri; Damian, Cittadino, Osuji; Saporetti, Bocalon, Ianesi. Allenatore Lorenzo D'Anna

A dirigere il match tra Arzignano Valchiampo e Trento sarà Michele Delrio, appartenente alla sezione di Reggio Emilia, alla sua quarta stagione in Can C con 36 direzioni nel torneo di serie C, 3 in Coppa Italia di serie C e 21 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Veronica Vettorel e Marco Croce, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Latina e Nocera Inferiore, con Stefano Re Depaolini - della sezione di Legnano - nelle vesti di Quarto Ufficiale.

TV - La sfida del “Dal Molin” sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in modalità Diretta Gol (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) e in diretta streaming sul sito www.elevensports.it (servizio a pagamento).

La classifica (dopo 5 giornate)

Padova e Feralpisalò 12 punti; Novara 11; Pordenone 10; Arzignano Valchiampo e Sangiuliano City 9; Pro Patria, Lecco e Renate 8; L.R. Vicenza*, Pergolettese 7; Pro Vercelli 5; Juventus Next Gen*, Triestina, Trento, Pro Sesto e AlbinoLeffe 4, Virtus Verona e Mantova 3; Piacenza 2.