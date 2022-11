Arzignano-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Derby veneto stasera chiude la 15^ giornata di Serie C

Stasera allo stadio Tommaso Dal Molin si disputerà la partita tra l'Arzignano e il Vicenza, derby veneto che chiude la quindicesima giornata di Serie C Girone A. Calcio d'inizio previsto per le 20.30. I biancorossi dopo il cambio di allenatore hanno vinto due volte e stasera proveranno a fare il tris per consolidare la posizione playoff. I padroni di casa invece sono al decimo posto e hanno perso le ultime due gare davanti ai propri tifosi.