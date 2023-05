Atalanta, avviato progetto per seconda squadra in Serie C

Nel Girone A di Serie C la prossima stagione potrebbe esserci l'Atalanta. Il club nerazzurro vuole seguire l'esempio della Juventus Next Gen, e mandare in campo la U23. Il progetto è già iniziato, come riportato dal Corriere della Sera. La Dea avrebbe già individuato la struttura dove giocare in provincia di Bergamo: lo stadio Comunale di Caravaggio per le partite in casa. Con la seconda squadra l'Atalanta avrà la possibilità di far crescere i talenti in casa anzichè cederli in prestito.