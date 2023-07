Atalanta, nasce l’U23 in C: presentata domanda d’ammissione

L'Atalanta segue l'esempio della Juventus ed iscrive la sua seconda squadra alla Serie C. Ad annunciarlo è lo stesso club tramite comunicato condiviso nei siti web ufficiali: "L'Atalanta B.C. comunica di aver depositato nella giornata di oggi la domanda di ammissione al campionato di Lega Pro per la Seconda Squadra. L’impianto di gioco sarà lo Stadio di Caravaggio, sul quale sono in corso interventi di riqualificazione. Nell'attesa, è stata indicato come sede provvisoria per le prime partite lo Stadio di Gorgonzola".