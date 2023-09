Atalanta, non solo Serie A: oggi è una giornata storica per i nerazzurri

L'Atalanta Under 23 pronta al debutto in Serie C girone A. I bergamaschi di Francesco Modesto sfideranno la Virtus Verona, gara che segnerà l'inizio di una nuova era per i nerazzurri

Redazione ITASportPress

Quella di oggi domenica 3 settembre sarà una giornata storica per l'Atalanta che, con la propria formazione dell'Under 23 guidata dell'ex Crotone Francesco Modesto, farà l'esordio ufficiale in Serie C. Appuntamento alle 16.15, orario del calcio d'inizio della sfida tra i bergamaschi e la Virtus Verona, impegnate nel girone A. Dopo la grande crescita dell'ultimo decennio ottenuto con la prima squadra dunque, il club dei Percassi punta a un ruolo primario anche nella terza serie italiana, campionato in cui gioca da diversi anni anche la selezione Under 23 della Juventus.