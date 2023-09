Auguri, Catania! 77 anni fa la fondazione del club con il logo storico

In quella sera del 24 settembre 1946, nei locali della sede provinciale del Coni, il Club Calcio Catania nacque dalla fusione tra le due società cittadine, Virtus e Catanese, e dalla passione di 10 soci che rifondarono il club dopo gli anni della guerra. La società venne subito ammessa alla Serie C, chiudendo al 6° posto il girone C dell’allora Lega Interregionale. Santi Manganaro Passanisi venne eletto presidente, il Duca Vespasiano Trigona di Misterbianco fu nominato presidente onorario.

La Società Sportiva Catania vide in realtà la luce già il 27 giugno 1929, disputando quattro campionati di Serie B, ma convenzionalmente la storia del calcio in città è iniziata proprio in quel 1946. Già tre anni dopo arrivò la promozione in Serie B, favorita dai gol dello storico bomber Nicolò Nicolosi e nel 1954 ecco il primo salto in A, con Piero Andreoli in panchina, seppur solo pe runa stagione.

Nel 1960, nel 1970 e nel 1983 i tifosi avrebbero riassaporato la Serie A, ma sempre per una sola stagione. Quindi gli anni dell’oblio, il fallimento del 1993 e l’epoca d’oro di Pulvirenti, con i sette campionati consecutivi di A tra il 2006 e il 2014 e l’8° posto del 2013.

Tutto, sempre con quel logo storico, a scandire una storia che è stata formalmente interrotta dal nuovo fallimento del dicembre 2021 e dallo stop all'esercizio provvisorio del ramo sportivo nei mesi successivi. Formalmente i 75 anni il “vecchio” Catania non li ha mai festeggiati, per qualcuno la data di oggi è solo il 2° compleanno di una nuova era, ma la sostanza non cambia. La passione dei tifosi rossazzurri non è mai diminuita, l’avvento di Ross Pelligra e il ritorno tra i professionisti hanno “solo” riacceso la speranza di tornare presto nelle categorie più importanti. Con un nuovo logo, ma senza mai dimenticare il blasone che è stato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.