Avellino, altro colpo: strappato Sannipoli al Pescara. Ora altra sorpresa

Per il campionato però la lista è ancora troppo lunga, per cui permane la necessità di cancellare due nomi. Tutti gli indizi portano all'addio di Vincenzo Plescia e Antonio Matera, con quest'ultimo che potrebbe fare il percorso inverso ed approdare al Latina. Ma per questa trattativa si attende l'ok del club nerazzurro. Un altro che potrebbe salutare è Kanoute, che gode dell'interesse di Lumezzane, Ancona e Cerignola. D'altro canto il mercato in entrata potrebbe non concludersi con Sannipoli. Secondo diverse indiscrezioni, il trio Perinetti, Condò e Strano potrebbe regalare nuove sorprese ai tifosi: si parla del centrocampista Marco Armellino e dell'attaccante Matteo Dionisi, con dialoghi in corso per entrambi i giocatori.