Avellino, Cionek: “Accordo trovato subito. Chiudo mia carriera qui”

"Innanzitutto, voglio ringraziare il direttore con cui abbiamo risolto la trattativa in soli 1-2 giorni concludendo ogni dettaglio. È grazie a lui se sono qui". Queste le prime parole di Thiago Cionek da nuovo calciatore dell'Avellino. Il difensore ha rinunciato alla Serie B per sposare il progetto irpino ed è stato presentato presso lo stadio 'William Vincenzo Russo'. Un trasferimento cui si è rivelato utile anche l'apporto dell'allenatore Massimo Rastelli: "Ho già parlato col Mister. Mi ha domandato delle mie condizioni, non solo in campo ma anche fuori. Pronto a dare tutto".