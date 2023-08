Avellino, De Napoli: “In C vince chi ha fame. Irpini dovranno lottare ma c’è ottimismo”

L'ex centrocampista Nando De Napoli irpino ma con un passato glorioso al Napoli di Maradona, fa le carte alla squadra biancoverde del mister Massimo Rastelli parlando al quotidiano Il Mattino: "In C non si vince coi nomi ma con chi ha fame. Quando giocavo nell’Avellino chi arrivava era felice di avere la chance di un poter sfruttare un grande trampolino di lancio, viveva la quotidianità e la città con gioia. L’anno scorso, invece, c’era dal primo giorno tanta gente che non vedeva l’ora di andare via, che finisse il campionato. Da irpino mi faceva male dentro vedere una situazione del genere. Ad Avellino bisogna lottare. In Serie C bisogna lottare. Ad Avellino serve gente da Avellino. La Serie C è dura, ma devo dire che percepisco grande ottimismo tra i tifosi". La chiave per spuntarla? «Stare bene fisicamente. La pre-parazione è fondamentale per arrivare fino in fondo. Rastelli vuole bene alla piazza e non poteva lasciarla dopo un campionato come quello dell’anno scorso, di cui è meglio nemmeno parlare più. Vuole lasciare il segno. Può riuscirci».