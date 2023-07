In carriera ha indossato le maglie di Recanatese, Trapani, Juventus U23, Juve Stabia, Cesena, Catanzaro e Monopoli. Tra i professionisti ha collezionato 107 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia, Coppa di C e playoff di serie C mettendo a segno 8 reti, 4 delle quali nell’ultima stagione". Questa la nota del club che ha suscitato grande entusiasmo sui social da parte dei tifosi della squadra.