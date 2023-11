Avellino-Foggia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte dei due allenatori Michele Pazienza e Mirko Cudini per la sfida tra Avellino e Foggia della Coppa Italia di Serie C

Allo stadio Partenio Lombardi va in scena la sfida tra l'Avellino di Michele Pazienza e il Foggia di Mirko Cudini per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Il fischio d'inizio della sfida sarà mercoledì 8 novembre alle ore 18:30.