Avellino, già due top player per Rastelli ma la lista degli esuberi è lunga

L’Avellino sta per iniziare la nuova stagione e sicuramente la squadra irpina va messa in prima fila per la promozione diretta in B. Il d.s. Giorgio Perinetti ha già preso per il mister Massimo Rastelli, l’attaccante Cosimo Patierno e il terzino destro Tommaso Cancellotti. Nel mirino c'è sono adesso il difensore Marco Chiosa svincolato dopo l’esperienza alla Virtus Entella. Il calciatore 30enne ha giocato per quattro anni e mezzo tra serie B e C. Tanta esperienza con duecento presenze in cadetteria (60 con la maglia dei lupi tra il 2014 e il 2016) suddivise tra Avellino, Perugia, Novara, Bari e Entella. Ma Perinetti deve risolvere la questione relativa agli esuberi che sono sette. In uscita il portiere Marcone, i difensori centrali Aya e Illanes e i terzini Rizzo e Zanandrea; i centrocampisti Casarini e Franco; gli attaccanti esterni Kanoutè e Micovschi, oltre agli attaccanti Guadagni, Murano, Plescia e Tounkara. Il nodo è quello dell’ingaggio ma Perinetti spera di piazzarli tutti in Campania e in altri club del Girone C.