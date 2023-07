Visite mediche poi la firma sul biennale, con opzione per il terzo anno che scatterà automaticamente alla ventesima presenza della prossima stagione. Cosimo Patierno è ormai un nuovo calciatore dell'Avellino. Il bomber è pronto per la nuova avventura con la società irpina che per strapparlo alla Virtus Francavilla ha fatto davvero di tutto, compreso uno sforzo economico non indifferente.