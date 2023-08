Avellino, Patierno: “Emozioni incredibili, sogniamo la B e faremo di tutto”

È Francesco Cosimo Patierno il volto, il nome, che gira per le strade di Avellino. Il nuovo attaccante dei Lupi ha letteralmente mandato in visibilio i tifosi che con lui in attacco, pronto a gonfiare la rete, sognano in grande. E lo stesso Kikko, soprannome che tanto gli piace, la pensa allo stesso modo: "Che emozione l'entusiasmo della Curva - si legge sulle colonne de IlMattino -. È davvero incredibile viverla da protagonista. Ho sentito il coro sulla B e posso dire solo una cosa: sogniamo tutti la stessa cosa e faremo di tutto per raggiungerla". Poi, due parole sul grande attaccante a cui tutti lo paragonano in città, Erling Haaland: "Mi piacerebbe scambiare due parole con lui qualche volta. C'è solo un problema, non conosco l'inglese. Fa nulla". Gli elogi però non si fermano ai tifosi. Kikko è entrato anche nei cuori della squadra con mister Massimo Rastelli che ha grandi aspettative sul suo nuovo attaccante: "Che dire... è un giocatore completo - ha dichiarato il tecnico -. Non gli manca nulla, ha esperienza, carisma e personalità. Vede la porta con una facilità impressionante e posso usarlo sia da prima che da seconda punta. Quasi quasi assomiglia al me da calciatore. Poi in spogliatoio ha legato con tutti, è il trascinatore della squadra".