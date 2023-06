Ad un passo dalla fumata bianca sul nuovo direttore sportivo dell’Avellino: spunta il nome di Giorgio Perinetti per la prossima stagione

Potrebbe esserci un nome nuovo nell’organigramma dell’Avellino, che in vista della futura stagione punta a migliorare i propri risultati all’interno dell’ambito rettangolo verde. Dopo le stagioni in qualità di direttore sportivo del Genoa nella stagione 2017-2019, una breve parentesi al Siena e per ben due volte alla supervisione del Brescia, il futuro di Giorgio Perinetti potrebbe essere nella tana dei lupi.