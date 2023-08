Avellino, Plescia ai saluti: è ad un passo dal Messina

Altro movimento in uscita per l'Avellino. I biancoverdi hanno trovato l'accordo con il Messina per la cessione di Vincenzo Plescia. L'attaccante classe 1998 è un pallino del tecnico del club siciliano, Giacomo Modica, il quale lo ha allenato ai tempi della Vibonese e lo vuole ancora con sé. Quella è stata la sua miglior stagione in carriera e ritrovare l'allenatore che lo ha fatto splendere è motivo di trasferimento per l'attaccante. Contro il Barletta può aver giocato la sua ultima partita da biancoverde.