Avellino-Potenza, probabili formazioni e dove vederla in tv

Avellino-Potenza, dove vederla in tv

La partita tra Avellino e Potenza, valida per la 7^ giornata del campionato del girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky al canale Sky Sport (numero 252). Avellino-Potenza sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW (la piattaforma on demand di Sky) e su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati.