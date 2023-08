Avellino, priorità Fossati per il centrocampo. Spunta l’idea Cuppone

A pochi giorni dalla conclusione del mercato, l'Avellino è alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante. In verità il club irpino ha già condotto una buona sessione di acquisti ma il direttore Perinetti non ha chiuso ad un ultimo possibile colpo in entrata, facendo sognare i tifosi. I nomi al vaglio sono diversi ma quello che più fa gola a centrocampo - secondo Il Mattino - è Marco Fossati, per età e caratteristiche. Il 31enne (svincolato) ha risposto in maniera positiva all'interesse ma pare abbia chiesto di attendere qualche giorno per capire quali offerte ha sul tavolo. Se dovesse arrivare qualcosa dalla B, potrebbe cambiare idea. In ogni caso l'alternativa è Marco Armellino, 34enne che apprezzerebbe un ritorno in Campania. Per quanto riguarda l'attacco, la lente d'ingrandimento del club irpino si è posata su Luigi Cuppone, per cui sono aperte le trattative con il Pescara. Prima il no poi il si, c'è tanta confusione nella trattativa tra le due parti che sarà resa più chiara nelle prossime ore. La priorità era Dionisi del dell'Ascoli, ma ad oggi appare un'operazione impossibile e Perinetti ha cambiato obiettivo.