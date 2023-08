Avellino, Rastelli: “Trentotto battaglie da affrontare con il coltello tra i denti”

Giorgio Perinetti – “Intanto abbiamo finalmente delle certezze rispetto alle date – ha affermato il direttore dell’area tecnica – Premesso che siamo inseriti in un girone dove l’aspetto agonistico e la competitività sono apicali e vi sono piazze di grande storia con un percorso che sarà sicuramente affascinante, dal punto di vista tecnico le difficoltà le fa il calendario stesso nel momento in cui incontri avversari più o meno pronti nel periodo. Necessario essere sempre pronti con la giusta mentalità, avere fiducia e sapere di essere un Insieme con ambiente, tifoseria e società. Guardando nel complesso, abbiamo un inizio che non deve trarre in inganno con superficialità mentre il finale è da cuori forti. Meglio essere coscienti di tutto e prepararsi con lavoro ed umiltà”.