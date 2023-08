Avellino, sale l’entusiasmo: tremila abbonamenti venduti

L'Avellino a detta di molti addetti ai lavori è la squadra che si è rinforzata meglio in questa sessione estiva di calciomercato. Il monte ingaggi dei lupi è tuttora inferiore a quello di Benevento, Crotone e Catania, club con i quali si preannuncia battaglia per la promozione in serie B. La squadra di Massimo Rastelli è considerata la compagine che è davanti a tutti per la promozione diretta. Una bella responsabilità per il tecnico ma alzare l'asticella delle ambizioni porta alla crescita dell'entusiasmo. Infatti i tifosi sono corsi ad abbonarsi. Oggi ultimo giorno di una campagna acquisti andata a gonfie vele. Ben tremila tessere vendute che danno una fotografia esatta dell'entusiasmo che si respira ad Avellino.