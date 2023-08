Avellino, sul mercato per un difensore ma non c’è fretta

Il mercato dell'Avellino continua in concomitanza con lo slittamento del via del campionato al 3 settembre. I biancoverdi non hanno fretta di intervenire per un difensore ma attendono e con calma vanno alla ricerca del profilo ideale. La speranza è di giungere ad una ghiotta occasione di mercato, magari anche in saldo vista la sempre più vicina conclusione della sessione. Nel taccuino dei dirigenti irpini vi sarebbe già una lunga lista di nomi, con alcuni già cancellati a matita rossa per l'impossibilità delle operazioni. Ciò è quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.