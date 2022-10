Belcastro sfonda e il Trento batte la Pro Patria

Un pomeriggio da vero Trento almeno per 60 minuti. Complimenti a Bruno Tedino che debutta con un successo in trasferta sul terreno della Pro Patria fino a questo pomeriggio imbattuta in casa. A decidere il match è stato nel primo tempo Belcastro con una doppietta scaturita da due stupendi assist di Bocalon. Gialloblù che fanno bottino pieno fra gli applausi dei circa 100 tifosi arrivati da Trento presenti al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. Una vittoria sofferta, con un finale teso, ma meritata per quello che la squadra di Tedino ha prodotto nel primo tempo e anche nella ripresa giocata dal 61’ in superiorità numerica dai gialloblù per il rosso diretto a Sportelli. Dopo il doppio vantaggio il Trento ha abbassato il baricentro e nel secondo tempo si sono materializzati i fantasmi del passato. Squadra in balia dell’avversario ma stavolta almeno ha lottato con tutte le energie per difendere il vantaggio. Il gol del 2-1 ha riaperto la partita poi un grande Marchegiani ha fatto grandi interventi salvando il risultato. Ma con grande sofferenza e grande personalità di tutti gli uomini di Tedino il Trento porta da Busto Arsizio tre punti d’oro. E adesso potrebbe cominciare un nuovo campionato per i gialloblù visto che con il cambio della guida tecnica questa squadra sembra aver svoltato.