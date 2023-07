Benevento, parte il grande esodo: via 11 calciatori

E' scattata oggi la nuova stagione con il primo giorno di calciomercato che inevitabilmente cambiare i connotati alle varie compagini calcistiche. Nel Girone C di Serie C la squadra che è in pole per la promozione diretta è il Benevento del ricco presidente Oreste Vigorito che dopo l'amara retrocessione nella terza divisione professionistica vuole subito fare ritorno in cadetteria. Il d.s. del club sannita Carli da oggi costruirà una squadra importante da consegnare al tecnico Andreoletti prima della partenza del ritiro precampionato. Sarà comunque una vera rivoluzione estiva per il Benevento con ben 11 calciatori con la valigia in mano. Come riporta Il Mattino, i giallorossi non confermati per la stagione 2023/24 sono: Abdallah Basit, Diego Farias, Daam Foulon, Kamil Glik, Roko Jureskin, Antonino La Gumina, Maxime Leverbe, Stefano Pettinari, Siriki Sanogo, Nwankwo Simy e Dejan Vokic. A questi si aggiungeranno presto quelli che non rientrano dei piani della società per la stagione ventura e cioè Gaetano Letizia, Riccardo Improta, Pasquale Schiattarella, Frederic Veseli, Andrès Tello e Alin Tosca.