Benevento, spesa in casa Pordenone: nel mirino due appena svincolati

Il calciomercato del Benevento si apre con il mirino puntato sugli svincolati del Pordenone. I neroverdi non si iscriveranno al prossimo campionato di Serie C e ripartiranno dai dilettanti perdendo tutti i migliori interpreti. Ed è in quest'ottica che entrano in gioco i sanniti, pronti a puntellare l'organico di squadra con i giocatori appena svincolati. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, i due grandi obiettivi sarebbero Amedeo Benedetti e Christian Andreoni, due esterni che porterebbero novità e freschezza sulle fasce.