Benevento, Vigorito: “Andreoletti? Un giovane che avrà tempo di sbagliare”

Dopo la delusione stagionale con annessa retrocessione, il Benevento vuole subito tornare in Serie B. E il presidente Oreste Vigorito sembra avere le idee chiare su come ripartire, o meglio da chi. Tralasciando la rivoluzione dell'organico di squadra , il numero uno del club sannita si è espresso sul volto di questo nuovo corso: quello di Matteo Andreoletti , il nuovo tecnico scelto dalla società. "Si dice che bisogna puntare sui giovani per dargli diritto e possibilità di sbagliare. Beh, l'ho fatto e mi auguro che anche sugli spalti non se ne dimentichino se ci saranno errori" si legge su Ottopagine.

Continuando, il presidente del Benevento ha parlato su quale base è necessario ripartire. Con quali ambizioni e, soprattutto, a non fare troppo caso a quella vocale finale: "Serie A? Al momento non serve declinare le lettere dell'alfabeto. La cosa importante è sapere cosa si voglia fare e io so cosa voglio fare, ho le idee chiare" ha concluso Oreste Vigorito. Il nuovo corso del club sannita prenderà il via dal terzo campionato italiano, la Serie C, ma con una società forte alle spalle tutto è possibile.