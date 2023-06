Benevento, Vigorito vuole una squadra forte per tornare in B

Dopo la retrocessione in C, per il Benevento si prospetta un’estate piuttosto impegnativa, soprattutto per il processo di ricostruzione. In vista del prossimo campionato di Serie C la società di Vigorito vuole giocare d’anticipo anche perchè il patron investirà parecchio per tornare subito in B. Infatti hanno scelto il direttore tecnico Carli, che ha portato mister Andreoletti.